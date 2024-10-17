مستشفيات شمال غزة تعاني من عدم توفر كميات الدم

أكدّ د. ماهر شامية متحدث باسم وزارة الصحة شمال قطاع غزة، أنّ مستشفيات القطاع تحتاج لتوفير كميات الدم، وأن ذلك يتوقف عند موافقة الاحتلال على إدخاله من عدمه.

وأوضح شامية لـ"الرسالة نت" أنّ الاحتلال سمح بعد فترة ادخال 700 وحدة، وهي تكفي فقط لعشرة أيام، فيما تحتاج مستشفيات الشمال كل عشرة أيام لـ800 وحدة.

وبين وجود تواصل مع الجهات المعنية؛ من أجل السماح بإدخال هذه الكميات، خاصة مع تصاعد حرب الإبادة شمال القطاع، وارتكاب الاحتلال لعشرات المجازر.

وذكر أنّ مستشفيات محافظة الشمال الثلاثة "الأندونيسي، وكمال عدوان، والعودة"، تعمل بشكل جزئي؛ نتاج عدم وجود الكادر الكامل؛ بفعل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الشمالية.

وبين شامية أنّ هذه المستشفيات تعمل تحت الضغط الشديد، خاصة مع استقبالها لعشرات الحالات يوميا.