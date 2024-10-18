مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الــ376

دخلت عملية "طوفان الأقصى يومها الـــ 376 في حرب إبادة شاملة على قطاع غزة وصل فيها عدد الشهداء إلى 42438 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 99246، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

ومنذ الصباح انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة 6 شهداء إثر قصف إسرائيلي سابق في بلدة الفخاري شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة، .

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 377 شهدت مناطق متفرقة من القطاع سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات نسف لمربعات سكنية أسفرت عن ارتقاء عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

وحسب المصادر الطبية فقد استشهد 54 مواطنا في غارات "إسرائيلية" على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

ففي تل الهوا استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على منزل مأهول في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وقد أخلت طواقم الدفاع المدني مواطنين بينهم مصابين من عائلة "الحسيني" حوصروا في عمارة "الوفا" وتعرضوا للاستهداف الإسرائيلي بالقرب من مول كيرفور في تل الهوا بمدينة غزة، ويستمر القصف حتى اللحظة في الزيتون والصبرا شرق مدينة غزة

وتحت وابل الرصاص والقصف انتشلت قبل قليل الطواقم الطبية عدد من الشهداء في جباليا البلد، بينما بقي عدد من المحاصرين داخل منازلهم مع صعوبة الوصول إليهم . مع سماع أصوات نسف لمنازل المواطنين في مناطق جباليا والصفطاوي وفي مناطق أخرى في غرب مدينة غزة .

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع عشر على التوالي حصار وتطويق شمالي القطاع بالتزامن مع عملياته العسكرية البرية في تلك المنطقة التي شهدت في الساعات الماضية قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل المواطنين غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما استشهد 25 مواطنا بقصف مدرسة أبو حسين التي تؤي نازحين في وسط المخيم.

هذا وشنت الطائرات الحربية غارة على مدرسة خليفة، التي تؤوي نازحين خلف أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع، وأسفرت عن تدمير الطابق الثالث فيها وإصابة العشرات من النازحين فيما اشتعلت النيران في بعض أجزائها بعد قصفها بالقنابل الفسفورية.

وينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة التدمير الممنهج للمباني والتهجير القسري للمواطنين في شمال القطاع خاصة في مخيم جباليا، في ظل معاناة نحو 400 ألف مواطن في شمال القطاع من حصار مطبق، رافضين التهجير ومغادرة منازلهم نحو جنوب القطاع، بينما أعلن الدفاع المدني أن 200 ألف مواطن في مخيم جباليا يعيشون بدون طعام أو شراب أو دواء لليوم الــ14 على التوالي.