عشائر غزة للرسالة: السنوار رجل عظيم وشجاع في حياته وارتقائه

وصف الحاج أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، القائد يحيى السنوار رئيس حركة حماس، بالرجل العظيم والشجاع في حياته وارتقائه.

وقال المغني لـ"الرسالة نت": "نشهد لإبي إبراهيم، حرصه الدائم على السلم المجتمعي، وعوائل غزة وعشائرها، وعلى المصالحة المجتمعية، وعلى ردم الجرح الداخلي، وعلى تعزيز أواصر المحبة بين القوى والفصائل".

وأضاف: "كان صادقًا محبا لشعبه، مخلصا في تحقيق الوحدة، وكان راغبًا في توحيد الصف، وهو يدرك أنّ أمامه مهمة أعظم بكثير من أي خلاف داخلي وأكبر من أي اختلاف".

وتابع: "عرفناه شديدا على عدوه؛ لكنه رحيما ودودا بين أبناء شعبه؛ لم يمارس الشدّة إلّا في مواضعها، وكان شديدا حيثما يجب أن يكون لحماية شعبه، ولم نشعر معه إلا بكل أمان".

وأكدّ " اليوم نفتقد جبلا من طرفك جبالنا، ورمزا من رموزنا؛ وحسبنا أنّ مثل هذا البطل يليق به هذه النهاية التي عمل لأجلها منذ نعومة أظفاره، ومثله لا يموت رغم حتفه".

وختم بالقول: "يشعر شعبنا باليتم، تجاه رجل لم يتردد للحظة في وحدة شعبه".