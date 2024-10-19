مقتل جنديين في جيش الاحتلال وإصابة ضابط شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل إثنين من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة، خلال الاجتياح البري المتواصل في شمال قطاع غزة، وإصابة ضابط في معارك جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح صحفي مقتضب، إن جنديين إسرائيليان قُتلا وأصيب ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، كما أصيب ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

وأوضح أن القتلى هم: الرقيب أوفير بركوفيتش، والرقيب إليشاي يونغ. منوهًا إلى أنهما مقاتلان مدرعان في الكتيبة 52 تشكيل "آثار حديد" (401).

ووفقًا لمعطيات وإحصائيات صادرة عن جيش الاحتلال، فإن عدد قتلى الاحتلال منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري، قد ارتفع إلى 47 قتيلًا برصاص وقصف المقاومة الفلسطينية وحزب الله.

وصباح اليوم السبت، قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 14 آخرين في قصف من حزب الله اللبناني، استهدف عدة مستوطنات إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أعلنت عن تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة. مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأفادت كتائب القسام بأنها استهدفت وفجّرت، منذ ساعات صباح اليوم السبت، 6 آليات إسرائيلية عسكرية؛ بينها 4 دبابات ميركافاة.