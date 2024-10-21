17 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة

نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 عملًا ضد أهداف إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال المستوطنين؛ تخللها عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة.

وقال "معطى"، في تقرير، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية قد تواصلت ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأفاد بأن عمليات المقاومة تضمنت 3 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وعملية إلقاء مفرقعات نارية، إلى جانب عملية تصدي لاعتداءات المستوطنين.

واندلعت مواجهات شعبية بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في 10 نقاط متفرقة بالضفة الغربية، إضافة إلى خروج مظاهرتين منددتين بجرائم ومجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشهدت مدينة القدس المحتلة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب حاجز شعفاط العسكري، وفي منطقة رأس العامود، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وخاض مقاومون في جنين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال قرب حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوب غربي المدينة، إلى جانب اشتباكات أخرى وقعت قرب دوار يحيى عياش بالمدينة.

وخرجت مظاهرات شعبية في عنبتا بمحافظة طولكرم تنديدا بجرائم الاحتلال، فيما استهدف مقاومون من نابلس جنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال مداهمات بمخيم بلاطة للاجئين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بمحافظة نابلس، وتركزت في بلدة يتما وبيتا والأحياء الشرقية وبيت فوريك.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وسلفيت، تخللها رشق الشبان لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية بالحجارة.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، بينما استهدف الشبان الثائر بالخليل مستوطنة "كرمي تسور" بالمفرقعات النارية، تزامنا مع خروج مظاهرات واندلاع مواجهات بمخيم العروب.