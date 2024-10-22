الاحتلال يعتقل 28 مواطنًا في أرجاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنًا ونجله من قرية قصرة الواقعة جنوب نابلس، وذلك في إطار سلسلة مداهمات شنتها في المنطقة. وأفادت مصادر أمنية أن الاعتقالات طالت المواطن نعمان عبد الحميد حسن ونجله براء بعد مداهمة منزلهما.

من جهة أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 28 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وذوو أسرى سابقين. وشملت حملة الاعتقالات مخيم العروب شمال الخليل، حيث تم اعتقال 15 مواطنًا، بينما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله وسلفيت وبيت لحم ونابلس وقلقيلية.

كما رافقت عمليات الاعتقال حملات تنكيل واسعة، شملت اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات موجهة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11,400 مواطن من الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بداية العدوان المستمر على قطاع غزة.