مُسيرة لبنانية تُدخل مليون (إسرائيلي) للملاجئ لمدة ساعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مليون مستوطن في مناطق شمال فلسطين المحتلة، دخلوا مساء اليوم الثلاثاء، إلى الملاجئ بسبب طائرة مسيرة واحدة أطلقت من لبنان وتجاوزت الحدود.

وأقرّ جيش الاحتلال في تصريح صحفي للناطق باسمه، بفشله في إسقاط الطائرة المسيّرة الأخيرة التي اخترقت الأجواء شمال فلسطين المحتلة، وأدخلت أكثر من مليون مستوطن إلى الملاجئ.

وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى أن مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ بسبب الطائرة المسيّرة التي تحوم منذ قرابة الساعة في منطقة الشمال.

وقال جيش الاحتلال، إنه قبل ساعة تم رصد مسيرة في منطقة رأس الناقورة تتجه نحو منطقة "بوكنعام" جنوب حيفا المحتلة. مبينًا: "الجهود متواصلة لتحديد موقع المسيرة التي يبدو أنها سقطت في منطقة مفتوحة".

ودوّت صفارات الإنذار، دون توقف، في عدة مواقع ومستوطنات تابعة للاحتلال وفي عدد من المدن الفلسطينية المحتلة، شمال فلسطين، لا سيما حيفا ومحيطها وعكا، بسبب دخول الطائرة المسيرة من لبنان.