(إسرائيليون) يتظاهرون أمام الفندق الذي يتواجد فيه بلينكن

تظاهر إسرائيليون مساء اليوم الثلاثاء في تل أبيب، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي: "يطالب العشرات من المتظاهرين بالإفراج عن المحتجزين بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه بلينكن في تل أبيب".

وتابع، "يطالب العشرات من المتظاهرين في شارع يراكون في تل أبيب بالإفراج عن المحتجزين بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل حاليا".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا الشارع القريب من الفندق، خلال التظاهرة.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن منظمو التظاهرات في إسرائيل سيعودون لتنظيم الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية فور انتهاء عطلة الكنيست.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "أعلن مقر نضال (أحرار في بلادنا)، بالتعاون مع منظمات احتجاجية أخرى، عن سلسلة فعاليات احتجاجية ستنظم مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست مطلع الأسبوع المقبل".

وأردف "واينت"، "ستشمل الأنشطة مظاهرة كبيرة أمام مبنى الكنيست في الطابق الثاني، بالإضافة إلى الدعوة للمشاركة في مناقشات اللجنة المختلفة طوال الأسبوع".

وتابع، "سيتركز النضال في الشارع الإسرائيلي على أربع قضايا رئيسية وهي: المطالبة بصفقة تبادل، وإلغاء قانون التجنيد، وإيقاف خطة التعديلات القضائية، وإجراء انتخابات جديدة، وتشكيل لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر".