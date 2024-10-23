4 شهداء من موظفي بلدية غزة بقصف (اسرائيلي)

استشهد ،صباح اليوم الاربعاء، أربعة من عمال بلدية غزة وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في حي التفاح شرق المدينة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أربعة من موظفي بلدية غزة، كانوا يصلحون آباراً للمياه بمحطة بئر الصفا بحي التفاح شرقي المدينة في قصف طالهم، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للوصول للمكان المستهدف.

وكرر جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الحرب استهداف موظفي بلدية غزة ،خلال اعمال إصلاح وترميم في منشآت البلدية، مما أوقع عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وتطالب بلدية غزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية موظفي البلدية الذين يعملون منذ بداية العدوان من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بالرغم من مخاطر العمل وبالتزامن مع عدم استلام الموظفين لرواتبهم أو حصولهم على أي إجازات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه التدميرية وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي دخلت اليوم الاربعاء يومها الـ 383 على التوالي، تزامنا مع استمرار استهدافه للمنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبا مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع خاصة في شمال غزة.