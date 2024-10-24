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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
80% من الطرق تعرضت للتدمير الكلي في قطاع غزة
24 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:35 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297712
كلمات مفتاحية
غزة
الحرب على غزة
تدمير
البلديات
الطرق
طوفان الأقصى
80%
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