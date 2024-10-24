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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ما السبع المهلكات التي يخشاها نتنياهو؟
24 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:42 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297716
كلمات مفتاحية
إسرائيل
نتنياهو
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
السبع المهلكات
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