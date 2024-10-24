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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: ما السبع المهلكات التي يخشاها نتنياهو؟

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إسرائيل نتنياهو الحرب على غزة طوفان الأقصى السبع المهلكات

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