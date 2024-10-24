أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، وأدَّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.

وقالت في بيان لها :" نُعرب عن تضامننا المطلق مع الجمهورية التركية الشقيقة، قيادة وشعباً، في هذا المصاب الأليم، وعن خالص تعازينا ومواساتنا لأسر وعائلات الضحايا والمصابين، ونسأل الله تعالى الرَّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها الشقيق من كلّ مكروه وسوء"

وكانت قد ذكرت تقارير محلية تركية، أمس الأربعاء، أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي إن هجوما إرهابيا استهدف شركة توساش في أنقرة، وأوقع قتلى وجرحى.وأضاف، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات".