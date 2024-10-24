الحكم المحلي للرسالة: الاحتلال مسح مخيم جباليا ودمرّ80% من المنطقة الشمالية

قال مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة زهدي الغريز، إنّ قوات الاحتلال مسحت مخيم جباليا؛ المعروف تاريخيا بمخيم الثورة؛ قائلا: "دمر 80% تقريبا من مناطق وقرى ومدن محافظات الشمال".

وأوضح الغريز لـ"الرسالة نت" أنّ المنطقة التي صنفها الاحتلال شمال القطاع من شمال وادي غزة حتى بيت حانون تمثل 60% من مساحة القطاع، 90% تعرض للتدمير شبه الكامل.

وبين الغريز أن ما يقوم به الاحتلال هو تدمير ممنهج للتكتلات العمرانية في المنطقة الشمالية؛ ضمن مخطط يهدف لترحيل السكان وانهاء معالم المدن والمحافظات هناك.

وذكر أنّ ما يقوم به الاحتلال شمال القطاع؛ يتجاوز فكرة التدمير فقط؛ إنما يدمر بغرض التهجير والتدمير؛ "لا نستطيع أن نحصي خسائر البنية التحتية ولا المدنية ولا السكانية؛ لأنه في كل مرة يدمر ما لم يدمر من قبل".

وأضاف: "ما يدمر الآن، فقط يهدف لشيء واحد وهو مسح كل شيء في شمال غزة".

ومنذ عام كامل دمر الاحتلال قرابة 350 ألف وحدة سكنية؛ إلى جانب تدمير غالبية البنية المدنية والتحتية في القطاع.