قوات الاحتلال تختطف الناشط الشاب (عبود بطاح) شمال غزة

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، الناشط الإعلامي الشاب "عبود بطاح"، بعد اعتقاله رفقة إعلاميين آخرين من محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي غزة.



وذكر رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أن جيش الاحتلال اختطف "عبود" وعرضه للتنكيل، ثم اقتاده إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن "هناك مخاوف جدية على حياته".



وعبود بطاح برز بعد الحرب بطريقة تغطيته الصحفية للعدوان على غزة، بحس فكاهي، واكتسب شهرة كبيرة رغم صغر سنه.



واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية الشباب الموجودين في مستشفى كمال عدوان، وتقوم بالتحقيق معهم بحسب مصادر صحفية.



ومنذ أيام، امتدت عمليات التهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا، إلى مناطق واسعة في مدينة بيت لاهيا، على وقع مجازر ترتكبها بمراكز الإيواء، تترافق مع حملة اعتقالات بحق النازحين.



