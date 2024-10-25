مسيرات متفرقة في عدد من المدن اليمنية نصرة للبنان وغزة

شهدت محافظة صعدة اليوم 26 مسيرة جماهيرية حاشدة في مركز المحافظة والمديريات بعنوان "وفاء للشهداء القادة .. مع غزة ولبنان حتى النصر".

وأكد المشاركون في المسيرات بساحة المولد النبوي بمركز المحافظة وساحات الشهيد القائد بخولان عامر ومديريات غمر وقطابر وآل سالم ومنبه وشداء وكتاف والحشوة وباقم، وعرو وجمعة بني بحر ، والعين والقهرة في الظاهر وشعار والحجلة وبني صياح في رازح وربوع الحدود ومدينة جاوي وبني عباد في مجز وفي ذويب بحيدان وفي حنبة وآل ثابت بمديرية قطابر، أن دماء الشهداء القادة ستثمر نصراً لكل محور المقاومة والمظلومين في العالم.

وفي اليمن أيضا شهدت محافظة البيضاء اليوم، مسيرات ووقفات حاشدة تنديدا بالمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة ولبنان تحت شعار "وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر".

ورفعت الحشود أعلام فلسطين واليمن ولبنان مرددة الهتافات المؤكدة على وقوف اليمن إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدو الصهيوني.

وندد المشاركون في المسيرات والوقفات التي تقدمتها قيادات السلطة المحلية والعلماء والشخصيات الاجتماعية، بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان والغارات الأمريكية البريطانية على اليمن.

ونعى بيان صادر عن المسيرات والوقفات، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله القائد الكبير السيد هاشم صفي الدين الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.. معاهدا الشهيد هاشم صفي الدين وكل الشهداء القادة بالسير على دربهم.

كما خرج أبناء محافظة حجة في مسيرة أخرى ، اليوم ، في مسيرات حاشدة تحت شعار "وفاء للشهداء القادة مع غزة ولبنان حتى النصر" تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وردد أبناء محافظة حجة الهتافات المناهضة للعدو الصهيو أمريكي البريطاني والمؤكدة على استمرار دعم وإسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومة الباسلة والمجاهدين في غزة ولبنان.