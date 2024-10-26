جنود الاحتلال يعتقلون الطاقم الطبي لمستشفى كمال عدوان

اعتقل الجيش الإسرائيلي جميع العاملين من الرجال في مسشفى كمال عدوان، عدا الدكتور حسام أبو صفية.

كما فرض الجنود جميع الطاقم من النساء عدا ممرضة وعامل نظافة، الاقامة في غرفة واحدة داخل المستشفى دون ماء.

ووفق مصادر صحافية فقد أحرق الجنود جميع سيارات الاسعاف داخل المستشفى وكذلك البيوت المحيطة.

و لليوم الثاني يستمر حصار الجنود لمستشفى كمال عدوان، ولليوم الثاني والعشرين يستمر حصار الشمال حيث تجاوز عدد شهداء الحملة العسكرية على جباليا الـ 800 شهيد وعشرات المفقودين إضافة لتدمير ونسف مربعات سكنية تتكون من مئات المساكن وتجريف بنى تحتية وآبار مياه ومضخات صرف صحي كذلك حصار المستشفيات.