مستجدات حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في يومها الــــــ385

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 389 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وحسب تقرير وزارة الصحة الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 386 على قطاع غزة، فقد ارتكب الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيد و 289 اصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية)

وقالت الصحة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، وأن حصيلة الشهداء قد ارتفعت الى 42,924 شهيد و 100,833 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

ونوهت وزارة الصحة أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الضحايا في شمال قطاع غزة نتيجة حصار الاحتلال لها وصعوبة التواصل والوصول اليها.

وأفادت مصادر إعلامية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

ولليوم ال 23 تواليا، ييحاصر الاحتلال شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة، وكان آخرها مجزرة ارتكبها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا ارتقى فيها أكثر من 35 شهيدا، وسط توقف الخدمات الطبية بشكل كامل.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارة على مخيم جباليا شمال غزةواستهدفت الطائرات مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الشاكوش غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم حزاماً نارياً شمال غزة.