ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 صحفيًا وصحفيةً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (180 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال ثلاثة زملاء صحفيين جدد.

والشهداء هم: الصحفي الشهيد/ سائد رضوان

رئيس قسم الإعلام الرقمي في قناة الأقصى الفضائية

والصحفي الشهيد/ حمزة أبو سلمية

يعمل صحفياً مع وكالة سند للأنباء

والصحفية الشهيدة/ حنين محمود بارود

تعمل إعلامية وصحفية في مؤسسة القدس

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.