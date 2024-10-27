(منتدى الإعلاميين) يدين استهداف 3صحفيين قضوا في قصف مدرسة بالشاطئ



ينعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ثلاثة صحفيين قضوا جراء غارة إسرائيلية بغزة وذلك جراء قصف إسرائيلي غادر لمدرسة للنازحين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأكد المنتدى في بيان تنقله "الرسالة نت" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين، مواصلة جرائمها الوحشية بحق فرسان الإعلام الفلسطيني، حيث انضم لكوكبة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية كل من:

- الصحفي سائد رضوان مدير قسم الإعلام الرقمي بقناة الأقصى الفضائية

- الصحفي حمزة أبو سلمية من وكالة سند للأنباء

- الصحفية حنين بارود إعلامية بمؤسسة القدس

ويرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 180 صحفيا، والعدد مرشح للارتفاع في ظل عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوان الإسرائيلي الذي انتهك كل قواعد القانون الدولي والإنساني.

ويجدد المنتدى إدانته للإستهداف الإسرائيلي المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، داعيا المنظمات الدولية لأداء دورها المنشود لوقف إراقة المزيد من دماء الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني.