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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
74 قتيلًا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أكتوبر الجاري بمختلف جبهات القتال
28 أكتوبر 2024 . الساعة: 02:25 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297864
كلمات مفتاحية
جيش الاحتلال
الحرب على غزة
قتيل
طوفان الأقصى
أكتوبر
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