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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 74 قتيلًا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أكتوبر الجاري بمختلف جبهات القتال

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جيش الاحتلال الحرب على غزة قتيل طوفان الأقصى أكتوبر

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