إعلام عبري: إغلاق المبنى الرئيسي بمطار (بن جوريون) أمام الرحلات الدولية بدءا من نوفمبر

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن (المبنى الرئيسي بمطار بن جوريون) سيغلق أمام الرحلات الدولية، بدءا من نوفمبر وحتى نهاية مارس.

ونقلت قناة الجزيرة، عن هيئة البث (الإسرائيلية) قولها إن قرار إغلاق المبنى الرئيس في (مطار بن جوريون)؛ نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة لوفتهانزا، أن شركات الطيران التابعة لها ستمدد تعليق رحلاتها إلى (تل أبيب) حتى أواخر نوفمبر.

وذكرت المجموعة في بيان أن الخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس)، قررت تمديد تعليق رحلاتها (لتل أبيب) حتى 25 نوفمبر.

وأضافت أن شركة يورو وينجز ستمدد تعليق رحلاتها إلى (تل أبيب) حتى 30 نوفمبر.

يذكر أن مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أعلنت أنها قررت تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل لأسباب تشغيلية.

وذكرت المجموعة أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 يناير، والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 فبراير.