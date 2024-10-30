البرتغال: سنواصل دعم وكالة (أونروا)

أكدت البرتغال، الثلاثاء، مواصلتها إلى جانب الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأدانت وزارة الخارجية البرتغالية، قرار "الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة (أونروا)، ما يجعل عملها في غزة والضفة الغربية غير ممكن".

وقالت وزارة الخارجية البرتغالية، إن "خدمات الإغاثة الإنسانية الأساسية التي تقدمها الأونروا معرضة للخطر".

ووافق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ"أونروا".

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صادقت بداية الشهر الجاري، على مشروع قانون يلغي الاتفاق بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ العام 1967، ويحظر القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا وعناية الجمارك بالبضائع التي تستوردها "أونروا".