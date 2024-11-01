منتدى الإعلاميين الفلسطينييين ينعى المصور الصحفي بلال محمد رجب

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الشهيد المصور الصحافي في قناة القدس بلال محمد رجب والذي ارتقى اليوم شهيدا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال منتدى الإعلاميين في بيان له :" إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ ينعى المصور الصحفي بلال محمد رجب، ليجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع"

وأدان منتدى الإعلاميين في بيانه الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

ويرتفع عدد الصحفيين الشهداء الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 183 صحفيا.