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^200 مثال: غزة العزة

مواطنون يقاطعون الأسواق في خان يونس ودير البلح احتجاجا على ارتفاع الأسعار

سوق دير البلح
سوق دير البلح

الرسالة نت

أعلن مواطنون، ونازحون في دير البلح وخان يونس إضرابا عاما في مواصي خانيونس وسوق دير البلح المركزي احتجاجا و رفضا لغلاء الأسعار وضد بعض التجار المحتكرين.

وبدأ إضراب أعلنت عنه العائلات النازحة في سوق المواصي خانيونس اليوم الثلاثاء، وتم إغلاق كافة البسطات ومنع حركة البيع والشراء حتى تنخفض الأسعار

ويأتي هذا الإغلاق بهدف كسر احتكار التجار وارتفاع الأسعار، حيث لن يتم التعامل مع أي تاجر إلا بشرط بيع البضائع بأسعار معقولة بعد أن ارتفعت أسعار السلع في ظل منع الاحتلال من دخول البضائع والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة . 

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#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى

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