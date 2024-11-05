الأغذية العالمي: 90% من أهالي شمالي القطاع بلا طعام

قال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماثيو هولينغورث، "نحن قلقون بشأن الأمن الغذائي في قطاع غزة".

وأوضح هولينغورث لقناة "الجزيرة"، يوم الثلاثاء، أن 90% من السكان في شمالي قطاع غزة بلا طعام.

وأضاف "نعمل مع أونروا لتقديم المساعدات في مدينة غزة".

وبين أن كل العاملين في المجال الإنساني قلقون بشأن ما يحدث مع "أونروا".

وأشار إلى أن برنامج الأغذية يقدم مع "أونروا" أكثر من 85% من المساعدات في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة أن يستمر البرنامج في العمل مع الوكالة لتقديم المساعدات إلى غزة.

ودعا إلى فتح المزيد من المعابر في قطاع غزة.