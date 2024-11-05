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ويعين كاتس

نتنياهو يقيل وزير الجيش (الإسرائيلي) غالانت

الرسالة نت _ وكالات

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، وزير الجيش يوآف غالانت بإقالته من منصبه.

وأعلن نتنياهو  رسميا في بيان إقالة غالانت جاء فيه : "الثقة بيني وبين غالانت تصدّعت وعيّنت عوضا عنه يسرائيل كاتس"القيادي في حزب "الليكود"، متابعا:أنهيت مهام غالانت، لا يمكن الاستمرار بهذا الحال خلال الحرب.

وتابع:" هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الجيش، أنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما".

وقال  نتنياهو:" ظهرت الفجوات بيني وبين غالانت ورافقتها تصريحات وعمليات مناقضة لقرارات الكابينيت الأمني والسياسي".

وعلق وزير الحرب السابق بيني غانتس على خبر إقالة غالانت: السياسة على حساب الأمن القومي.


بينما عقب ايتمار بن غفير على قرار إقالة غالانت: "تهانينا لرئيس الوزراء على قرار إقالة غالانت، الذي لا يزال عالقًا في الفرضية الخاطئة، بأنه لا يمكن تحقيق النصر المطلق، وقد فعل رئيس الوزراء جيدًا بإزاحته من منصبه".

 

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