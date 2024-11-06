الصحة العالمية: 14 ألف مريض بغزة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي

صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبيركورن، أن تقديراتهم تشير إلى وجود ما بين 12 ألفًا إلى 14 ألف مريض مصاب بأمراض خطيرة في قطاع غزة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في مؤتمر صحفي لمكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، الثلاثاء.

ولفت بيبيركورن إلى أنهم أخلوا قرابة 4 آلاف و700 مريض من معبر رفح قبل إغلاقه من قبل "إسرائيل" في 6 مايو/ أيار الفائت.

وأكد الحاجة إلى عملية إخلاء طبي منظمة ومستدامة للمرضى في غزة، مضيفًا: "تشير تقديراتنا إلى أن ما بين 12 ألفًا إلى 14 ألف مريض مصاب بأمراض خطيرة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي في غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.