الشيخ قاسم: المقاومة ستجعل كيان الإحتلال يطلب وقف الحرب

الميدان وحده سيوقف العدوان على لبنان، هذا ما أكد عليه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي قال ان لدى الحزب عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات، وإن لدى المقاومة الإمكانات اللازمة لفترة طويلة، مشددا على أن المقاومة لا تعاني من أي نقص في الإمدادات.

وأضاف أن العدو هو الخاسر في الميدان وأن المقاومة لن تستجدي لوقف العدوان وستجعل العدو يطلب وقف الحرب، وشدد على أن هدف المقاومة هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه.



الشيخ قاسم أكد أن كيان الإحتلال هو الذي سيصرخ من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأضاف أن المقاومة ستجعل العدو يسعى بنفسه إلى وقف العدوان، وأن المقاومة تبني معطياتها على الميدان وليس على الحراك السياسي.



ولفت الشيخ قاسم الى أن خيار حزب الله الحصري هو منع الإحتلال من تحقيق أهداف عدوانه. مشيرا الى ان الإحتلال يعتمد على جيشه البري، الذي لا ينفعه لأنه يخشى الإلتحام ويواجه مقاومة صلبة على الحدود.



الشيخ قاسم أكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم أنه يواجه مقاومة لديها عوامل قوة أساسية بينها العقيدة الصلبة ومقاومون استشهاديون لا يهابون الموت.



واضاف ان لدى المقاومة الإستعدادات والإمكانات من أسلحة وقدرات وتدريب ما يكفي للمواجهة في هذه المعركة.



الشيخ قاسم لفت الى أن قوة المقاومة هي باستمرارها، على الرغم من الفوراق العسكرية وبقوة الإرادة والمواجهة وفي ذلك هي أقوى.



مؤكدا أن خيار حزب الله الحصري هو منع الإحتلال من تحقيق أهداف عدوانه، وانه ليس في قاموس الحزب إلا إستمرار المقاومة.

قناة العالم