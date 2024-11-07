27 شهيداً في مجزرة جديدة بمخيم جباليا شمال القطاع

استشهد ما لا يقل عن ٢٧ مواطناً في مجزرة اسرائيلية جديدة بعد قصف منزل لعائلة المبحوح في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت صور مروعة لطفلتين تحت الأنقاض جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزل عائلتهما "المبحوح" بالقرب من مدارس أبو حسين في مخيم جباليا، وسط غياب طواقم الإسعاف والدفاع المدني في شمال غزة، حيث ارتُكبت مجزرة أودت بحياة أكثر من ثلاثين شهيدًا وأسفرت عن إصابة وفقدان العشرات تحت الركام.

وأعلن الدفاع المدني بغزة عن وجود مناشدات ونداءات استغاثة بوجود شهداء وجرحى تحت أنقاض منزل لعائلة "المبحوح" في محيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وندد الدفاع المدني باستمرار تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لعمل الدفاع المدني والطواقم الطبية في شمال القطاع ومنعهم من الاستجابة لنداءات المواطنين في المنازل التي يتم قصفها هناك.