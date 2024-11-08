حماس: أحداث أمستردام تؤكد أن استمرار المحرقة في قطاع غزة تقود إلى هذه التداعيات العفوية

اعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، أن أحداث أمستردام عقب مباراة بالدوري الأوروبي تؤكد أن استمرار الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة دون تدخل دولي "تقود لمثل هذه التداعيات العفوية".

وقال أبو زهري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة :" إن أحداث أمستردام تؤكد أن استمرار المحرقة والإبادة في غزة، أمام البث الحي والمباشر دون أي تدخل دولي لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، من المتوقع أن يقود إلى مثل هذه التداعيات العفوية".

وأضاف "وقف الإبادة الصهيونية في قطاع غزة هو جزء أساس من احترام وحماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن والسلم الإقليمي والعالمي".