الشرطة الهولندية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين ولبنان

اعتقلت الشرطة الهولندية مساء يوم الأحد، متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرة في العاصمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وطالبت الشرطة الهولندية متظاهرين يطالبون بوقف الحرب في غزة ولبنان، بإخلاء ساحة "دام" في العاصمة أمستردام، مؤكدة أنها ستعتقل كل من يرفض الأوامر.

وسبق أن أوقفت الشرطة الهولندية 57 شخصاً على خلفية توترات بالعاصمة أمستردام، فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم ضد فلسطين والعرب، واعتدائهم على العلم الفلسطيني وتمزيقه.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت غداة شن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، وسعت "تل أبيب" منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و136 شهيدًا و13 ألفا و979 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.