تطورات اليوم الـ 402 من حرب غزة

دخلت جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الإثنين، يومها الـ 402 تواليًا، تزامنًا مع ارتكاب جرائم جديدة بحق النازحين والمدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

واغتالت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الزميل الصحفي محمد خريس عقب استهداف وقصف خيمته غرب مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاده وزوجته، وإصابة آخرين.

من جانبها، دعت حركة "حماس" في رسالة وجهتها لقادة الدول العربية والإسلامية الذي يجتمعون اليوم الإثنين، إلى تشكيل تحالف يعمل على كسر الحصار عن غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وأكدت "حماس" أن على كل الدول العربية والإسلامية مقاطعة الاحتلال وإلغاء اتفاقيات التطبيع الموقعة معه. موضحة: "نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين".

وطالبت قادة الدول العربية والإسلامية لتشكيل تحالف يعمل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة ولبنان.

أحدث التطورات الميدانية..

أصيب 24 مواطنًا مدنيًا وفقد آخرون، فجر اليوم الإثنين، بسلسلة غارات إسرائيلية جوية على منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت مستشفى العودة: "طواقمنا نقلت 24 مصابا وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

كما ألقت طائرة "كواد كابتر" قنبلة على طواقم الإسعاف خلال محاولة انتشال الإصابات من مكان الاستهدافات الأخيرة غرب مخيم النصيرات.

وأضاف أن الـ "كواد كابتر" ألقت قنبلة يدوية أخرى باتجاه أرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات. تزامنًا مع غراة أخرى من الطيران الحربي في محيط المخيم الجديد شمال غرب النصيرات.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جوية، أكثر من 5 غارات، على منزلين شمال غربي مخيم النصيرات، في أقل من 10 دقائق وتركزت على محيط برج التركماني المدمر ومحيط محطة راضي.

وقصفت مدفعية الاحتلال، تزامنًا مع استهداف جوي، شمالي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا.

وأُعلن عن ارتقاء الشاب محمد سعيد شبير، شهيدًا في قصف الاحتلال المتواصل على مخيم جباليا شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، الليلة الماضية، نيرانها وقذائفها جنوب حي الزيتون بغزة بشكل كثيف ومتواصل. بينما قصفت المدفعية شرقي حي الزيتون.

وأشار سكان محليون إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة في محيط مفترق دولة شرق الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. تزامنًا مع إطلاق نار كثيف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. بينما استهدفت طائرة كواد كابتر الحربية بإطلاق النار مخيم البريج.