الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 232

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب للمرة الـ232، وذلك بحماية من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال الخيام والمساكن التي تأوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021.

وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديًا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم