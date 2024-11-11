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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
55% من الجمهور في (إسرائيل) يرون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية
11 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:17 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298299
كلمات مفتاحية
الاحتلال الاسرائيلي
جباليا
شمال غزة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
الحرب في غزة
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