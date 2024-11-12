إصابة 5331 ضابطا وجنديا (إسرائيليا) على الجبهات كافة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 5331 ضابطا وجنديا على الجبهات كافة، و779 منهم جروحهم صعبة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت معطيات الجيش الإسرائيلي أن 261 جندياً يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان، منهم 23 حالة خطرة.

وقتل 56 جندياً، وأصيب 1152 آخرون بنيران صديقة، أو بسبب حوادث عملياتية منذ بدء الحرب، بحسب الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من صباح اليوم، صرح المتحدث باسم جيش الإحتلال بإصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة، وسادس في جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وخلال عام من العداون، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 890 من جنوده وضباطه وعناصر أجهزته الأمنية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الجيش في بيان له إن عدد القتلى موزع على النحو التالي: 808 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، 75 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، و7 من أفراد جهاز الأمن العام "شاباك".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، قتل 18 جندياً إسرائيلياً خلال المعارك في قطاع غزة، بينما قتل 33 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان، وفقاً لما اعترف به جيش الاحتلال الإسرائيلي.