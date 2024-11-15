حزب الله: 32 عملية نفذت الخميس بصواريخ ومسيّرات

أعلن حزب الله، فجر الجمعة، عن تنفيذ مقاتليه 32 عملية، شملت استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية في نهاريا وحيفا و"تل أبيب"، بالإضافة إلى تجمعات جنود ومستوطنات.

وأعلن الاحتلال إصابة جنديين بانفجار طائرة مسيرة أطلقها الحزب نحو قاعدة إلياكيم جنوب حيفا.

وللمرة الأولى، يعلن الحزب استهداف قاعدة "تل حاييم"، التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

وشنّ الحزب هجوماً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم" التي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي حيفا، وأصابت أهدافها بدقّة.

‏وأسقط مقاتلو حزب الله طائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الشرقي، بصاروخ أرض - جو.

واستهدفت مقاتلو الحزب، قواعد عسكرية ومستوطنات وتجمعات لجنود الاحتلال، بصليات صاروخية نوعية، وبمسيّرات انقضاضية.

ولا تكاد صفارات الإنذار تتوقف، حتى تدوي من جديد في مناطق واسعة من شمال ووسط فلسطين المحتلة.