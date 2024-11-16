تطورات اليوم الـ407 من الحرب على غزة

استأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 43736 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 103370، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:06 صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها

6:58 وسائل إعلام لبنانية: غارتان إسرائيليتان على محيط بلدة باتوليه جنوبي لبنان

6:49 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة

6:01 صفارات الإنذار تدوي في إيلات

5:16 تجدد القصف المدفعي شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

3:11 مصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة سمارة قرب مسجد السيد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

2:35 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف

2:30 قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

1:44 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:25 3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

1:21 ثلاث غارات على بلدة برج رحال بقضاء صور جنوبي لبنان

00:58 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف حي النصر غربي مدينة غزة

00:48 حزب الله: استهدف مجاهدونا مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

00:46 حزب الله: استهدف مجاهدونا مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، بصليةٍ صاروخية.

00:34 قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس

00:28 قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:22 وسائل إعلام لبنانية: طائرات الاحتلال تشن غارات على النبطية الفوقا والدوير في جنوبي لبنان

00:20 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

00:14 قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

00:12 سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة

00:05 قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من شمال غزة