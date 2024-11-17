50 شهيدًا وعشرات المصابين بمجزرة جديدة في بيت لاهيا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، مجزرة جديدة بحق المواطنين، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا"، باستشهاد 50 مواطنًا وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في سوق بيت لاهيا.

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل إن الجهاز تلقى مناشدات من سكان منزل قصفه الاحتلال في بيت لاهيا، لكننا لا نستطيع التحرك لإنقاذهم.

وأوضح بصل أن المبنى الذي دمره الاحتلال في بيت لاهيا كان يُؤوي نحو 70 فلسطينيًا.

وأضاف "وردتنا بلاغات تفيد بوجود ما لا يقل عن 40 جثمانًا داخل المبنى المستهدف في بيت لاهيا".

ودعا بصل أحرار العالم إلى التحرك لوقف الجرائم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

ومنذ 26 يومًا يمنع جيش الاحتلال طواقم الدفاع المدني من ممارسة عمله في شمالي القطاع.

وأشار إلى أنه ما زال معطل قسرًا في كافة مناطق شمال القطاع، بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون استجابة إنسانية ورعاية و إغاثة طبية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في الشمال، بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.

ومنذ 44 يومًا على التوالي، تتواصل حرب الإبادة والحصار الخانق على شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 2000 مواطن، وإصابة 6 آلاف آخرين، مع استمرار منع طواقم الإنقاذ والإسعاف من العمل، وشح المواد الغذائية والطبية.

وكالة صفا