تطورات اليوم الـ 409 من حرب غزة

دخلت حرب "إسرائيل" العُــدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تُنفذها بدعم غربي وأمريكي، وصمت عربي وإسلامي، بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، يومها الـ 409 على التوالي.

وتتزامن الحرب الشعواء على غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الواسع على شمالي القطاع، مخلفًا أكثر من 2000 شهيد و6 آلاف جريح، لليوم الـ 45 تواليا، ومنع الدفاع المدني من العمل هناك لليوم الـ 27.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا، تزامنًا مع إطلاق نار من قبل طائرات الاحتلال المسيّرة في مناطق متفرقة من مدينة بيت لاهيا شمال غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن طواقمه انتشلت 4 شهداء بينهم طفلين وإصابات بعد استهداف إسرائيلي لخيام النازحين في منطقة العطار بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء هم: الوليد خالد أبو الحسن "الأب"، وزوجته أماني علي صيام، وطفليهما خالد الوليد وأسيل، إضافة لانتشال طفلتهما غزل خالد أبو الحسن مصابة بجراح متوسطة إلى خطيرة.

وقالت مصادر محلية إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف غرب مدينة رفح.

واستشهد الشاب محمد أبو ريا، في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا شمال غزة.

وفي الدقائق الأولى من فجر اليوم الـ 409 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بعدة قذائف وإطلاق نار.

وأطلقت طائرة "كواد كابتر" الحربية الإسرائيلية، فجر الإثنين، النار صوب منازل المواطنين في محيط دوار أبو صرار غربي النصيرات، وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن طائرة مروحية إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء غربي النصيرات.

وأُبلغ عن شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان طيران الاحتلال الحربي المروحي، قد استهدف بغارة واحدة على الأقل، خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، مبانٍ سكنية مدنية، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المحافظة الوسطى في القطاع.

وتجدد إطلاق النار من آليات جيش الاحتلال العسكرية، مساء اليوم، شرق مخيم البريج، بينما أطلقت آليان الاحتلال النيران في محيط الكلية الجامعية جنوب تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في شارع يافا بمدينة غزة. منوهًا إلى نقل عدة إصابات من المكان.

وقصفت مدفعية الاحتلال، تزامنًا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، شرقي من مخيم البريج وسط قطاع غزة.