القوات اليمنية تستهدف عددًا من الأهداف الحيوية للاحتلال في يافا وعسقلان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء يوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية استهدفت عددًا من الأهداف العسكرية والحيوية للاحتلال الإسرائيلي بعدد من الطائرات المسيرة، انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادًا للمقاومة.

وقالت القوات اليمنية في بلاغ عسكري، إن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عددًا من الأهداف العسكرية والحيوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا وعسقلان جنوبي فلسطين المحتلة".

وأكدت القوات اليمنية تواصل عملياتِها العسكرية، مشددة على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ولبنان.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تنفذ القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية إسنادا للمقاومة الفلسطينية.