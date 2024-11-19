القوى الوطنية والإسلامية تشيد بجهود داخلية غزة ضد لصوص المساعدات

أشادت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بالجهود الرادعة التي قامت بها وزارة الداخلية بحق اللصوص المجرمين في القطاع.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه "تثمن الإجراءات ضد اللصوص الذين يعبثون بأمن الجبهة الداخلية ويسرقون أقوات المواطنين وخبزهم ودواءهم، ويكملون دور الاحتلال في محاصرة شعبنا وتجويع أطفاله ونسائه وشيوخه".

وحذرت التجار من العبث والكسب غير المشروع على حساب المواطن النازح والفقير، داعية إياهم "إلى وقفة صادقة مع أنفسهم وعدم الانسياق وراء رغبات النفس ونزواتها على حساب الأمر الذي يزيد من معاناة أبناء شعبهم".

وتابعت "القوى الوطنية إذ تشيد بالجهود المبذولة للضرب بيد من حديد على كل العابثين بالجبهة الداخلية أمنياً واقتصادياً، فإنها تجدد التأكيد على رفع الغطاء الوطني عن جميع المتورطين، وتؤكد على الاستعداد الدائم لإسناد جهات الاختصاص في عملها المرتكز على حماية مصالح المواطنين وتأمين إيصال المساعدات وتوزيعها بشكل عادل لكل مواطن".

وكانت مصادر أمنية في قطاع غزة، أكدت الاثنين، تنفيذ عملية كبيرة ضد سارقي المساعدات جنوب القطاع، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم.

فيما صرحت مصادر في وزارة الداخلية لقناة الأقصى عن سقوط أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية.