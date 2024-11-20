حملة اعتقالات (إسرائيلية) بالضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات، فجر الأربعاء، شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد خمسة شبان وإصابة 9 آخرين.

في الخليل، داهمت قوة من جنود الإحتلال قرية الطبقة غرب مدينة دورا، واعتقلت المواطن رائد حمدان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتقل الاحتلال الشابين أحمد النجار وأسيد الترتوري بعد مداهمة منزليهما في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي الخليل،اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة حلحول، شمال الخليل، وداهمت منزل الشيخ أكرم أبو عيهور وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الأزهري، بعد مداهمة منزله في حي أم الشرايط.

كما اعتقلت الشاب أسامة الشني من منزله في مخيم الجلزون شمال المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة دير الغصون شمال المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معتز حمدان الكعبي من قرية عوريف جنوب غرب نابلس، وداهمت منازل كل من علي وسعد ناجح شريف الصفدي.