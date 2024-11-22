استهداف قاعدة (نيفاتيم) الصهيونية بصاروخ (فلسطين 2)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع خلال المسيرة المليونية "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر" في ميدان السبعين اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".. مبينا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأكد أنه ورداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان ستواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.