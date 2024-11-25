وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 50 تواليًا، حصار شمال قطاع غزة والإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري ضد المواطنين المدنيين في ظل ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر صحي في القطاع، واعتقل أكثر من 310 منهم، حيث تعرضوا للتعذيب والإعدام داخل السجون.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد ارتفعت إلى 44 ألفًا و176 شهيدًا، بالإضافة لـ 104 آلاف و473 جريحًا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إليهم.

أبرز تطورات الـ 416 من حرب غزة

تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة عدد من المواطنين في قصف مدفعي على المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مبنى الجمعية الإسلامية القديم؛ أول شارع الشيماء، في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بعدة قذائف، تزامنًا مع قصف مناطق أخرى.

وأطلقت الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال، أطلقت النيران من رشاشاتها، شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن إطلاق نار كثيف تخلله دوي انفجارات عنيفة في محيط تمركز آليات الاحتلال داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال، قصفها على المناطق الغربية لجباليا وبيت لاهيا شمال غزة. بينما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على مستشفى كمال عدوان.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجرو بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكر سكان محليون أن خيام النازحين المنصوبة على شاطئ بحر وسط وجنوبي قطاع غزة، غرقت جراء المد البحري والمواطنون هناك يعيشون أوضاعًا كارثية جراء الشتاء وبرودة الطقس.