مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يصادر 52 ألف دونم من أراضي الضفة خلال العام الجاري

أكد رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" ، مؤيد شعبان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت ما يزيد عن 52 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال العام الجاري، في إطار مخططات التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين، خاصةبعد أحداث السابع من أكتوبر/2023".

وأشار شعبان في تصريح صحفي ، إلى "استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في التجمعات السكانية البدوية، وتوسيع نطاق الحواجز العسكرية وإقامة بوابات حديدية في مختلف المناطق".

وشدّد على "أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض".

ولفت إلى أن "العمل الجماعي والتكاتف الوطني يشكلان الأساس لمواجهة هذه التحديات".

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 415 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.