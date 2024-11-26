مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ417

يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 417 على التوالي، تزامنا مع ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره لليوم الـ 51 على التوالي لشمال قطاع غزة وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين ومحاولات تهجيرهم قسرا.

وقالت مصادر في وزارة الصحة أن عدد من الشهداء والمصابين وصلوا فجر اليوم إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل، فجر اليوم الثلاثاء، منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وتحدث شهود عيان عن ارتقاء 6 شهداء غالبيتهم من الأطفال، وأصابة آخرين، بقصف استهدف منزلا لعائلة "الجدبة" قرب مسجد الرحمة، بمنطقة الزرقا في حي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما واصل الاحتلال قصف منطقة المنشية قرب مراكز الإيواء في بيت لاهيا شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية محيط "أرض أبو معلا" غرب النصيرات.

كما ذكرت مصادر صحية أن 4 شهداء ارتقوا وأصيب مدنيون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "حرب" في محيط بركة الشيخ رضوان.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط" مقهى أبو جميل" على شاطئ بحر مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما حذر الدفاع المدني من احتمالية توقف خدماته بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقود.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 44 ألفًا و235 شهيدًا، و 104 آلاف و638 مصابًا بجراح متفاوتة.