14 شهيدًا و108 إصابات في 3 مجازر (إسرائيلية) بقطاع غزة

ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت لاستشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة 108 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 417 يومًا، أنّه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 44 ألفًا و249 شهيدًا، بالإضافة لإصابة 104 آلاف و249 آخرين بجراحٍ متفاوتة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي.

هذا ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية فظيعة متصاعدة في شمال القطاع، ومطالبات حكومية وحقوقية بضرورة إنقاذ مئات آلاف النازحين في القطاع غزة من برد الشتاء وأزمة الجوع المتفاقمة.

وفي الأثناء، أعلن جهاز الدفاع المدني اليوم، توقف كافة مركباته عن العمل في محافظة غزة، بسبب رفض الاحتلال توفير الوقود اللازم لتشغيلها، مؤكدًا أنّ طواقمه لن تستطيع الاستجابة لنداءات المواطنين.

وحذر من أنّ استمرار رفض إدخال وتزويد الدفاع المدني بكميات السولار اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء، "هو بمثابة الحكم بالموت والإعدام على المواطنين الذين يقصف الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وتتعرض للحرائق".