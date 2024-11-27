أنصار الله للرسالة: نؤكد استمرارنا في دعم وإسناد غزة

جددّت حركة أنصار الله اليمنية، تأكيدها الاستمرار في دعم وإسناد ومناصرة أهلنا في قطاع غزة؛ بكل الإمكانيات.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حزام الأسود لـ"الرسالة نت": "نؤكد استمرارنا في دعم وإسناد ومناصرة أهلنا في غزة بكل الإمكانيات، وحتما لن تكل قواتنا المسلحة من تسديد أقسى الضربات المنكلة بالعدو الصهيوني ومن يسانده وفي مسار تصاعدي وتصعيدي طالما استمر العدوان والحصار".

وأضاف الأسود: "لن يمل شعبنا اليمني المجاهد العظيم عن مساندة أهلنا في غزة الجهاد والصمود والمقاومة شعبيا ورسميا وعسكريا وماليا وإعلاميا وبكل الطرق المتاحة لدينا".

وأكدّ أن الاتفاق الذي أبرمه الاحتلال مع لبنان، يحقق انتصار حزب الله، متابعا: "انتصر حزب الله بفارق النقاط كما قالها سيد المقاومة وشهيد الأمة السيد حسن نصرالله، وتقهقر العدو الصهيوني ومن وقف خلفه وصفق له مذموما مدحورا، رضخ بعد أن اشتعلت تل أبيب واحترقت حيفا وعكا ونهاريا وكل مكامن القوة والثقل السياسي والاقتصادي والأمني لديه".

وبارك الانتصار الذي أفشل مخططات العدو وأسقط أهدافه ورهاناته، مضيفا "مباركتنا موصولة لأهلنا في غزة الجهاد والرباط والصمود ولكل دول وفصائل محور الجهاد والمقاومة والإسناد".

وختم "قريبا سيذعن صاغرا في غزة تحت وقع ضربات الجهاد والمجاهدين من أبطال المقاومة ومحور الجهاد والإسناد".