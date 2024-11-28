موقع كالكليست العبري يكشف الأضرار التي لحقت بمستوطنات الاحتلال الشمالية

قال موقع كالكليست العبري أن ترميم الخسائر في المستوطنات الشمالية بفعل الصواريخ الموجهة من لبنان سيكلف 2.5 مليار شيكل؛ وعملية إعادة ترميم المنازل المتضررة بشكل كبير في مستوطنات "المنارة"، "شتولا"، و"المطلة" قد تستغرق ما بين سنة إلى سنتين؛ وتزايد فقدان المستوطنين الثقة بوعود حكومة الاحتلال بتأمين الشمال

و كان موقع غلوبس العبري قد استعرض قبل شهر بالأرقام والتفاصيل، الأضرار التي لحقت بمستوطنات الاحتلال شكالي الأراضي المحتلة إذ تُظهر المعطيات "تضرّر نحو 1,400 أصلٍ (عقار أو سيارة أو غير ذلك) منذ بدء الحرب، نصفها منازل سكنية في مستوطنات أُخليت، ومستوطنات لم تخلَ بعد.

وأفاد الموقع بتقديم "سلطة الضرائب نحو 5000 طلب للتعويضات لغاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك من جرّاء أضرار مباشرة لحقت بالممتلكات في الشمال".

وأشار إلى "تقديم الآلاف من أصحاب الأصول طلبات التعويض"، إذ "قدّم حتى الآن 3000 طلب في إثر ضرر لحق بالمباني، ونحو 1000 طلب قُدّم عقب ضرر بمركبة، و225 طلباً عقب ضرر بالأراضي الزراعية، ونحو 740 في إثر أضرار أخرى".

ووفق معطيات المديرية المسؤولة عن وضع خريطة الأضرار التي لحقت بالممتلكات، فإنّ نحو 79% من الضرر بالممتلكات في الشمال منذ بدء الحرب، "نتج من نيران حزب الله.

وكشفت دائرة ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب بدولة الإحتلال حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في 82 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية والتي وصلت حسب تقديراتها إلى أكثر من 5 مليارات شيكل، منذ بداية الحرب وحتى الآن.