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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 15 شركة طيران فقط تعمل الآن في ( إسرائيل ) مقارنة بأكثر من 100 شركة كانت تنشط قبل الحرب

الرسالة نت

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https://alresalah.ps/p/298767

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إسرائيل الحرب على غزة شركات الطيران طوفان الأقصى 7 أكتوبر خسائر إقتصادية

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