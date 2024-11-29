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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
15 شركة طيران فقط تعمل الآن في ( إسرائيل ) مقارنة بأكثر من 100 شركة كانت تنشط قبل الحرب
29 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:42 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298767
كلمات مفتاحية
إسرائيل
الحرب على غزة
شركات الطيران
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
خسائر إقتصادية
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